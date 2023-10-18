Kıbrıslı Türkleri sanat eserleriyle Limasol’da sanatseverlerle buluşacak

Yeni Kıbrıs Derneği (The New Cyprus Assaciatıon) ile Limasol Belediyesi’nin işbirliğinde 24 Ekim Salı akşamı Limasol’da Aşık Mene, Ruzen Atakan, Nilgün Güney, Semral Öztan, Hasan Zeybek, İlkay Önsoy ve Nilüfer İnandım’ın eserleriyle katılacağı bir sergi açılacak.

Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaides’in himayelerinde yer alacak sergi açılışında belediye ve dernek adına da konuşmalar yer alacak. Limasol Belediye Üniversite Kütüphanesi’nde (Municipal University Library of Limassol) 24 Ekim Salı gecesi saat 19:00’da açılışı yapılacak sergi 24-27 Ekim ve 30-31 Ekim tarihlerinde sabah 10:00 ile akşamüzeri 18:00 saatleri arasında sanatseverlerin gezisine açık olacak. 2030 Avrupa Kültür Başkenti olma yarışında Kıbrıs’tan diğer 4 şehir ile yarışan Limasol’da köklü bir geçmişi olan Kıbrıslı Türklerin şehrin iç ve dış mekanlarında kültürel ve sanatsal olarak daha fazla görünür olmaları bekleniyor.