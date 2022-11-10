Kıbrıslı Türklere Avrupa COVID Dijital Sertifikası için son tarih Haziran 2023

Kıbrıslı Türk vatandaşlar 30 Haziran 2023 tarihine kadar Avrupa COVID Dijital Sertifikası (EUDCC) edinebilecekler.

Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarlığı tarafından Avrupa COVID Dijital Sertifikası edinmek isteyen Kıbrıslı Türklere ilişkin bir açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarlığı, aşı olan ve/veya hastalanan ve Avrupa COVID Dijital Sertifikası (EUDCC) edinmek isteyen Kıbrıs Türk vatandaşlarını, bu hizmetin 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olmaya devam edeceği konusunda bilgilendiriyor.

İlgilenen vatandaşlar sertifikalarını almak için https://edvc.moh.gov.cy/ adresini ziyaret edebilirler.

Kıbrıs Haber Ajansı