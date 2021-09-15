Kıbrıslı Türkler için Safe Pass, 30 Eylül'e uzatıldı

Adanın kuzeyinde aşılanan ve yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği'nde geçerli dijital aşı kartı alabilmeleri amacıyla oluşturulan sisteme başvuru hakkı 30 Eylül'e kadar uzatıldı. İşlemler https://edvc.moh.gov.cy/ elektronik adresinden yapılabilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kurulan sistem, en son, 16 Eylül'e kadar yurt dışına gidecek kişilerden başvuru kabul ediyordu. İlerleyen dönemde yeni bir uygulamanın devreye alınması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Ancak, bu uygulamanın kimleri kapsayacağı hakkında detaylı bilgiye ulaşılamadı.

"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası" uygulamasına Kıbrıslı Türklerin de dahil olması yönünde İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi'nde uzlaşıya varılamamıştı.

"Avrupa Birliği Dijital Aşı Sertifikası"na Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına ait 'aşı dataları' kuzeyden istenmiş, ancak, Kıbrıslı Türk makamların bu verilerin paylaşımını reddedildiği iddia edilmişti.

Söz konusu teklifte, Avrupa Birliği'nde onaylı aşılar yanında, Sinovac aşısı da dataya işlenecek, ancak, gidilecek ülkenin kendi kurallarına göre işleme tabi olacaktı.

Kıbrıslı Türk makamlar ise bu süreçte "Ada Pass" uygulamasının kabulü yönünde teklifte bulunmuştu.