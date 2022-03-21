Kıbrıslı Türkler güneydeki mallarına yöneldi

Adanın güneyinde terk ettiği mülkiyetini talep eden Kıbrıslı Türk sayısının 100’e ulaştığı, bu girişimlerinin sonucunun, yargı sürecini tamamlamalarının ardından, Avrupa Mahkemesi’nde belirleneceği belirtildi.

Fileleftheros, “100 Kıbrıslı Türk Devasa Alanlar Talep Ediyor… Kıbrıs Mahkemelerinde Kaybediyorlar ve Avrupa Mahkemesine Başvurmaya Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, bu davalardan bazılarının, üzerine göçmen konutları da inşa edilmiş devasa alanlarla ilgili olduğunu belirtti.

Gazete, “Kıbrıs Türk Malları Yönetimi Dairesi”nin eski müdürü tarafından yapılan incelemeye dayanarak, güneyde Kıbrıslı Türklere ait 901 bin 129 metrekarelik alan üzerine kurulan 32 sitede 2 bin 932 konut/apartman inşa edildiğini, bu sitelerin 10’unun Baf’ta, 7’sinin Larnaka’da, 8’inin Limasol’da ve 7’sinin Lefkoşa’nın Rum kesiminde olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Türklerin, içerisine site inşa edilmiş mallarını talep ettiklerinde sitelerde yaşayanların sorunlarla yüzleştiklerine işaret edilen haberde, Mormenekşe köyündeki bir örnekte Kıbrıslı Türk mal sahibinin, malının kendisine 1974’teki durumunda iade edilmesini istediği, Nisu’da da Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin, kullanıcı durumdaki Kıbrıslı Rumlara malın Kıbrıslı Türk sahibi ile uzlaşmaları gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

Haberde, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerine Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yasası’nı bozmak hedefiyle başvurduğu, bunu başarmaları halinde Kıbrıslı Türk mal sahiplerinden dalga dalga iade talebi yağacağı kaydedildi.



Kıbrıslı Türklere mallarını iade etmeme gerekçesi olarak “olağanüstü hal” koşulları gösterilirken, bu mallara karşı kuzeyde Kıbrıslı Rum mallarının işgal edilmesi gösteriliyor.



Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesine giden en önemli dava Kıbrıslı Türk mirasçıları ile anlaşan bir Kıbrıslı Rum’un Baf’taki 1500 dönümlük arazi olduğu belirtiliyor.



Söz konusu arazi içerisinde Baf Havaalanı, Andreas Papandreu Hava Üssü, göçmen konutları da yer alırken, burası için talep edilen 50 milyon Euro tazminat reddedildi. Davanın reddedilmesiyle meselenin bitmediği, davacı Kıbrıslı Rum’un meseleyi istinafa götürmek, ardından da Avrupa Mahkemesi’ne taşımak niyetinde olduğuna dikkat çekildi.

Adanın kuzeyinde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti olduğu bilinirken, Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mülkler ise 455 bin dönüm olarak kayıtlara geçti.