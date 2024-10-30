“Kıbrıslı Türkler bu durumu hak etmiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmeye ve bu görüşmenin olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy’un paylaşımı şöyle:

“Dışişleri Bakanı” Kombos, bu ziyareti “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile ABD arasında değişen ve gelişen ilişkilerin, "tanınma meselesi" olarak tanımlıyor.

"Tanınma" derken de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ABD’nin “Büyük NATO Dışı Müttefiki” (MNNA) statüsüne yükseltilmesi, iki ülke arasındaki iş birliği ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesinden bahsediliyor.

Bu noktadan ABD ile Kıbrıslı Rumların savunma ve mali konularda stratejik bütünlüğünün sağlanacağını çıkarabiliriz. Ayrıca, ABD’nin, Rusya’nın bölgedeki hakimiyetini kırarak “Kıbrıs”a yerleşmesinden bahsedilebilir.

Bu yeni durumun, sadece Kıbrıs sorununu değil, aynı zamanda bölgedeki denklemi de değiştirebilecek ya da etkileyebilecek bir konu olacağı açıktır.

Tüm bu gelişmelere, ExxonMobil'in “Kıbrıs” MEB'inde sondaj yapmasından iki buçuk yıl sonra geri dönmek üzere olmasını da eklemek yanlış olmaz.

Bu yaşanan süreç, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz konusunu sağduyulu bir şekilde değerlendirme zamanının geldiğini gösteriyor. Gidişat, fırsat ve tehditlere işaret ediyor. Eğer fırsatlar iyi değerlendirilmezse, hepimizin başını ağrıtacak tehditlerle karşı karşıya kalırız. Kıbrıs sorununda, Ersin Tatar ve Ankara’nın çözüm rayından çıkmış olması ve BM zemini dışında durması bizi ciddi anlamda oyun dışına itmiştir.

Bu durum aşılabilir.

Dikkat ve sorumluluk gerektiren bir siyaset anlayışı ile mevcut duruma uygun gerçekçi adımlar atılabilir.

Bunu Sayın Tatar yapamaz.

Zaman kalmadı ve ne yazık ki, dar alana sıkıştıkça çözüm üretme kapasitemizi de ortadan kaldırıyoruz. Dünden bugüne korkunç bir savrulma ve zemin kaybetme noktasına gelmiş durumdayız.

Oysa dün Sayın Eroğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü Biden, Lefkoşa'da KKTC makamında… Sayın Talat ve Sayın Akıncı’nın temaslarını bahsetmiyorum bile.

Bugün ben Turist Ömer değilim diye gezen bir temsiliyet iddiası var karşımızda...

Kıbrıslı Türkler bu durumu hem hak etmiyor hem de bunu aşabilecek kapasiteye sahip bir toplumdur.

Bu zihniyet bize sadece zaman değil aynı zamanda pozisyon kaybettirdi.

İnancımızı, kararlılığımızı ve halka olan güvenimizi canlı tutarak bu akıl dışı savrulmaya karşı umudumuzu koruyup mücadeleye devam edeceğiz.