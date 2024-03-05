“‘Kıbrıslı – Türkiyeli’ ayrımı yaparak siyasetten nemalanmak istiyorsunuz”

Meclis Genel Kurulu’nda dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı arasında yaşanan sözlü atışma sosyal medyaya da taşındı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı dün akşam saatlerinde Erhürman’ın Meclis kürsüsündeki konuşmaları hakkında paylaşımda bulundu, Erhürman’ı eleştirdi. Dakikalar sonra Arıklı’nın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabından cevap veren Erhürman, Arıklı’yı “Kıbrıslı – Türkiyeli” ayrımı yapmakla suçladı.

Erhürman paylaşımında, “Bu ülkede beni azıcık tanıyan her bir yurttaş, benim böyle bir ayrım yapmadığımı, yapmayacağımı, yapanlara karşı bugüne kadar her türlü mücadeleyi bedel ödemekten çekinmeden verdiğimi bilir” dedi.

Tufan Erhürman havalimanı çalıştırma lisansı verme yetkisinin uzmanlardan alınarak, Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesini Meclis kürsüsünde eleştirmişti.

Arıklı: “Günü geldiğinde o ‘Terbiyesizler’, sana terbiye dersi verecektir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün akşam saatlerinde CTP lideri Erhürman’ı hedef aldı. Arıklı, Erhürman’ın dün Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamaya ithafen, “Günü geldiğinde o ‘Terbiyesizler’, sana terbiye dersi verecektir” dedi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

" ‘TERBİYESİZLER...’

Bugün (dün) Mecliste, Tufan Erhürman ile bir tartışma yaşadık.

Benim Tufan Erhürman'ı protesto için Genel Kurulu terk ettiğim bir anda, arkamdan UBP sıralarına dönerek; ‘Aha bu terbiyesizleri başımıza siz bela ettiniz’ demesini bir kenara not ettik.

Sayın Tufan Erhürman'ın ‘Terbiyesizler’ den kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sevgili Tufan Erhürman!

Günü geldiğinde o "Terbiyesizler", sana terbiye dersi verecektir.”

Erhürman: “Seçtiği yol her zamanki gibi ‘Kıbrıslı – Türkiyeli’ ayrımı yaparak siyasetten nemalanmak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın bu paylaşımının ardından CTP lideri Erhürman’ın da sosyal medyadan bir açıklaması oldu. Erhürman Meclis’teki açıklamalarının yanlış yerlere çekilmeye çalışıldığını vurgulayarak, Arıklı’yı “Kıbrıslı – Türkiyeli” ayrımı yapmakla suçladı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“ ‘TERBİYESİZLER...’

"Bugün (dün) Mecliste, Tufan Erhürman ile bir tartışma yaşadık.

Benim Tufan Erhürman'ı protesto için Genel Kurulu terk ettiğim bir anda, arkamdan UBP sıralarına dönerek; ‘Aha bu terbiyesizleri başımıza siz bela ettiniz’ demesini bir kenara not ettik.

Sayın Tufan Erhürman'ın "Terbiyesizler" den kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sevgili Tufan Erhürman!

Günü geldiğinde o ‘Terbiyesizler’, sana terbiye dersi verecektir."

Bu paylaşım Sn. Arıklı'nın! ‘Meclis'te Tufan Erhürman ile tartışma yaşadık’ dediği şey, Ercan Havalimanı ile ilgili yaptığı sözleşmenin ve yaptırdığı tüzük değişikliğinin bu ülkenin, bu halkın başına açtığı belaları anlatırken bana yönelttiği "şovmen" suçlaması!

Terbiyesizlik dediğim şey de haddini aşarak beni ‘şovmenlik’le suçlaması.

‘Sn. Tufan Erhürman'ın 'terbiyesizler' derken kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil’ derken, ne zaman sıkışsa, yanlış yaptığı yüzüne vurulsa ve verecek cevap bulamasa başvurduğu yol olduğunu anlamak zor değil.

Kendisi açıkça söylemeyip ima yoluyla amacına ulaşmaya çalışıyor ama ben açık söyleyeyim: Seçtiği ‘yol’, her zamanki gibi bu ülkede ‘Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı’ yaratarak bundan siyaseten nemalanmaya çalışmak.

Bu ülkede beni azıcık tanıyan her bir yurttaş, benim böyle bir ayrım yapmadığımı, yapmayacağımı, yapanlara karşı bugüne kadar her türlü mücadeleyi bedel ödemekten çekinmeden verdiğimi bilir. Onun içindir ki ne bana ‘Türkiye'nin/Türkiyelilerin adamı’ diyenlere kulak astım bugüne kadar, ne de ‘Türkiye/Türkiyeli düşmanı’ diyenlere. Ben insanların eşitliğine, kardeşliğine inandım ve nefes alıp verdikçe de inanmaya devam edeceğim.

Sn. Erhan Arıklı, bir ‘bakan’ olarak yanıt vermesi gereken ve aslında veremeyeceğini bildiği sorulardan kaçmak için beni ‘şovmenlik’le itham ederek terbiyesizlik yaptı ve terbiyesizliğe devam edip bir de yanıt vermesi gerekirken bağıra çağıra salonu terk etti.”

"Terbiyesizler" hadleri olmayan sözleri sıkıştıkları zaman siyasi muhataplarına yöneltecek kadar kendilerinden geçenler/ileri gidenler ve oturdukları makamların hakkını verecek ciddiyeti sergilemeyi beceremeyenlerdir. Bu ifadenin ne Türkiye kökenli yurttaşlarımızla, ne de YDP'ye oy veren insanlarımızla ilgisi vardır! Tekrar söylüyorum ki bunu başta kendisi olmak üzere beni tanıyan herkes, kafasında en ufak bir soru işareti taşımaksızın bilir.

Sn. Arıklı'nın çarpıtma ve manipülasyonla ayrımcılık ve bölücülükten prim yapma çabalarına fırsat verecek değilim. Daha fazlasını dinlemek, duymak isteyenler yarın Meclis'te yapacağım konuşmayı dinleyebilir.

Sn. Arıklı bilsin ki akıllarıyla dalga geçtiğini, manipüle edebileceğini sandığı ve bölüp parçalamaya çalıştığı tüm kesimler günü geldiğinde kendisine gerekli dersi vereceklerdir!