Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan zaferle çıkan Nikos Hristodulidis bir konuşma yaptı.

Hristodulidis tüm Kıbrıslılara seslenerek birlik mesajı vererek Kıbrıs sorununun çözümü ile yeni hükûmetin önceliklerine odaklandı.

Hristodulidis konuşmasının başlangıcında "Bu gece güveninize layık olmak, tüm vatandaşlara güvenlik ve refah koşulları sunan özgür bir ülke yaratmak ve istisnasız ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar için sizlere söz veriyorum" sözleri ile destekçilerine seslendi.

"Beni onurlandırdıkları için Kıbrıs halkına teşekkür ediyorum. Çabalarımıza destek veren siyasî güçlere teşekkür ediyorum" diyen Hristodulidis ailesine desteği için şükranlarını sundu.

"Ben tüm Kıbrıslıların Cumhurbaşkanı olacağım. Bu akşam, ülkemizin, vatanımızın ve Kıbrıs'ımızın iyiliği için güçlerimizi birleştirmeye hazır olduğumuza dair samimi bir iş birliği mesajı gönderiyorum. Solun büyük partisi AKEL'e, sayın Andreas Mavroyiannis’e de sonsuz saygılarımı sunuyorum." diyen Hristodulidis şunları ekledi: "Averof Neofytou ile görüştüm ve tebrik mesajını aldım. Ona içtenlikle teşekkür ediyorum. Mümkün olan en kısa sürede onunla görüşmeye çalışacağım. Ayrıca, Nikos Anastasiadis'e teşekkürlerimi sunuyorum".

“Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızın acılarını paylaşıyorum”

Konuşması çerçevesinde Kıbrıs sorununa değinen Hristodulidis şunları kaydetti: "En büyük önceliğim vatanımızın yeniden birleşmesidir. Çıkmazı kırmak için her şeyi yapacağım. Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli koşulları yaratmak üzere diyaloğu yeniden başlatmak ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir çözüm bulmak hedefimdir. Sahada, kurumlarda ve ekonomide yeniden birleşmiş bir ülke ile Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler olmak üzere tüm meşru sakinlerinin haklarına saygı gösteren bir vatan arzuluyorum. Bu akşam özellikle son günlerde zor günler geçiren Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Acılarını paylaşıyor ve yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Mevcut durumun Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Ülkemizin geleceği bu olamaz. Kıbrıs, Avrupa Birliği'ndeki son bölünmüş devlet olamaz".

Hristodulidis ayrıca şunları kaydetti:

"Az önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüştüm. Yunanistan bizim desteğimiz ve kendi çıkarlarını gözeten bir müttefikimizdir. Emin olmanızı isterim ki ikili ilişkilerimiz tüm alanlarda daha da güçlendirilecektir. Bu akşam ayrıca, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Senatör Menéndez ve Orta Doğu'dan diğer şahsiyetlerle de temaslarım oldu. Avrupalı yönelimimiz bizim değişmez pusulamızdır. Bu yönelim daha da güçlendirilecektir. Aynı zamanda tüm bölge ülkeleriyle ve işgalin sona erdirilmesinde ve Kıbrıs sorununun çözümünde önemli rol oynayabilecek tüm güçlerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletlerin mutabık kalınan çerçevesi dâhilinde, daima Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerine tam saygı göstererek hareket edeceğiz".

Hristodulidis iç meselelerle ilgili şu mesajları verdi: "Vizyonu olan bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya hazırım. Tüm siyasî partilerden yetkin kişilerle geniş toplumsal kabul gören bir hükûmet kurmaya kararlıyım. Ulusal birlik tarihsel bir gerekliliktir. Amacım kapsayıcı bir topluma ulaşmak. Dışa dönüklükle büyüyen bir ekonomiyi, esnek, verimli, vatandaş dostu bir devleti, adalet ve hesap verebilirliği hedefliyorum".