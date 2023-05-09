Kıbrıslı Türk ve Rum gençler ABD Yolcusu…

Kısa adı CFP olan “Kıbrıs Arkadaşlık Programı”nın yürüttüğü iki toplumlu gönüllü proje çerçevesinde, 15-18 yaşları arasındaki 20 Kıbrıslı Türk ve Rum genci önümüzdeki Temmuz ayında, 4 hafta süre ile ABD’ye gidiyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Trodos’ta düzenlenen iki toplumlu kampa katılan 100 dolayındaki genç arasından seçilen grup, ABD’de aileler yanında misafir edilecek ve birçok eğitsel faaliyete katılacak.

New Hampshire, Maryland, Washington DC, San Francisco, California, Portland, Oregon ve Teksas eyaletlerinde misafir edilecek olan Türk ve Rum gençler, Amerikan aileler yanında birlikte kalacak, bölgenin sosyal etkinliklerine katılacak ve birçok gözlem gezisinde yer alacak.

Gençler; kısa süreli kamplarda grup çalışmaları, farkındalık eğitimi görecek, fakir bölgelere yönelik insani yardım çalışmalarında fiilen yer alacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, ABD’ye gidecek olan Türk ve Rum gençlerin aile bireyleri Lefkoşa’da Hamur Lokantası’nda biraraya geldi.

CFP Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, etkinlikle ilgili olarak basına şu açıklamayı yaptı:

‘‘CFP, Kıbrıs’ın gençlerini biraraya getiren, aralarında arkadaşlık duygusunu geliştiren, tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bir barış projesidir. Amacımız iki toplumun gençleri arasında güven ilişkisi yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.”

Geçtiğimiz Mart ayında düzenledikleri mülakatlarla titiz bir seçim sonucunda ABD’ye gidecek gençleri belirlediklerini anlatan Zekican, Mart ve Nisan aylarında bu gençleri buluşturduklarını ve kendi insiyatifleri ile eşleştiklerini belirtti.

Cumartesi günü ailelerle çok canlı bir toplantı yaptıklarını, 4 haftalık ABD yolculuğuna ilişkin detaylar hakkında ailelere bilgi verdiklerini anlatan Zekican, 14 yıldan beridir ABD’ye kafile gönderdiklerini, programın, iki toplumlu en başarılı programlardan biri olduğunu söyledi. Zekican, şimdiye değin 1100’ün üzerinde Türk ve Rum gencinin bu program içinde yer aldığını da sözlerine ekledi.