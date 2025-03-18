Kıbrıslı Türk Lider Tatar, siyasi partileri bilgilendirdi

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer alan gayriresmi Kıbrıs toplantısı yemeği sonrası siyasi partileri bilgilendirdi.

President Wilson Otelde yer alan toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerden, Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) temsilen Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekili Fikri Toros, Demokrat Parti’yi (DP) temsilen Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve DP Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen milletvekili Talip Atalay katıldı.

Bilgilendirme toplantısında Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Dış İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu ile Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı.

Toplantıda, Tatar’a Özel Temsilci Güneş Onar eşlik etti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve KKTC Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü de katıldı.