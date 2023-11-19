Kıbrıslı Türk gazeteciler güneyde CYENS’i ziyaret etti

Serap ŞAHİN

Güneyde faaliyet gösteren CYENS Mükemmeliyet Merkezi, Kıbrıslı Türk Gazetecilere yönelik etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk toplumundan bir grup gazetecinin katıldığı toplantı ağırladı CYENS'in ilgili medya profesyonellerine yönelik düzenlediği ikinci etkinlik oldu.

Etkinliğe Kıbrıs Türk medyasından Hasan Hastürer, Bertuğ Topal, Artun Çağa, Serap Şahin, Ali Kurtoğlu ve Selda İçer katıldı.

Ziyaret, Genişletilmiş Deneyimler araştırma grubunun lideri Dr. Fotis Liarokapis'in CYENS'in en son projelerine ilişkin sunumuyla başladı. Ziyaretçiler, Kontrol Merkezi CYENS ile aynı binada bulunan Lefkoşa Smart City Proje tanıtımını dinledi. Proje, proje yöneticisi Konstantina Lortzie tarafından sunuldu. Sonraki ziyaret, Kıdemli Müdür Marios Constantinides'in Thinker Maker Space'in çok işlevli yaratıcı alanı, mevcut programı ve hizmetleri hakkında kısa bir tanıtımını içeriyordu.

Son olarak ziyaretçilere Theatro Polis OPAP içerisinde yer alan Sanal Prodüksiyon Stüdyosu'nun imkânları hakkında bilgi verildi ve personel ile görüşmelerde bulunuldu.

Proje Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından koordine ediliyor

CYENS Mükemmeliyet Merkezi, 2018 yılında, Avrupa Komisyonu'nun araştırma ve yeniliği desteklemeye yönelik Horizon 2020 finansman programından bir teklif alarak, Lefkoşa Surlariçinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu. Proje, Kıbrıs'ın üç devlet üniversitesi ve Avrupa bilim kurumları olan University College London (UCL) ve Max Planck Enstitüsü (MPI) ile ortaklık kurarak Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından koordine ediliyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından destekleniyor. Merkez, İnteraktif Medya, Akıllı Sistemler ve Gelişen Teknolojiler alanlarında faaliyet gösteriyor ve çok çeşitli disiplinlerde disiplinlerarası ve uygulamalı araştırmalar yürütüyor.