Acılı babadan oğluna veda: Hep ışık saçtın, şimdi sen ışıklardasın...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden, ölümü ile ülkeyi yasa boğan 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun bugün gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlanıyor.

Naaşı dün akşam ülkeye getirilen Uzun için ilk olarak Güzelyurt Kaymakamlığı önünde Cumhurbaşkanlığı tarafından devlet töreni düzenlendi.

Törende, babası Cengiz Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Acılı baba Cengiz Uzun, Birkan’ın başarıları ve kariyerine yönelik kısa bir bilgi verdi, “ Işık saçtın, yolumuzu aydınlattın. Şimdi sen ışıklardasın…” diyerek, oğluna veda etti.

Yapılan konuşmaların ardından Uzun’un naaşı Kıbrıslı Türk sporcular tarafından omuzlarda Güzelyurt Fatih Camii’sine götürüldü.

Cami’de kılınacak öğle namazına müteakip Uzun, Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

1 Ocak'ta yaşamını yitirmişti...

Hatırlanacağı üzere; Birkan Uzun, 1 Ocak'ta yaşamını yitirmiş, naaşı dün akşam ülkeye getirilmişti.

İstanbul'dan gelen uçak saat 19.15 civarında Ercan Havalimanı’na inmiş, Birkan Uzun’un naaşı 10 milli sporcu tarafından aprondan alınıp Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına taşınmıştı.

Uzun, bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek cenaze töreniyle, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Hayatını kaybettiği 1 Ocak’tan itibaren onu tanıyan, tanımayan vatandaşlar, Birkan Uzun’un Vinson Dağı'ndaki fotoğrafını sosyal medyadaki profil hesaplarına ekleyerek üzüntüsünü ifade ediyor. Ercan’a gelen sevenleri ise Uzun’un fotoğrafının olduğu maskeleri takıyor.

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşmıştı.

Vinson Dağı, "7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun’un beşinci zirvesiydi.

Başarısı Türkiye medyasına da yansıyan Uzun, "Bu tür dağların zirvesine çıkmak, bu hedeflere ulaşmak çok çok güzel bir duygu ve gurur. KKTC'yi de temsil ettiğim için çok gururluyum” açıklamasında bulunmuştu.

1993 yılında Mağusa'da dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu. Birkan Uzun’un naaşı ölümünden 8 gün sonra dün akşam Kıbrıs’a getirildi.

Arkadaşları, üzerinde Birkan Uzun'un fotoğraf baskısı olan üstler giydi

Fotoğraflar Burçin Aybars