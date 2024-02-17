"Kıbrıslı Türk bir ismin Avrupa Parlamentosu’nda olması önemlidir”

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’da daha görünür olması için 5 yıl boyunca çalıştığını, sorunları gündeme taşıdığını ve kimi başlıklarda çözümler ürettiğini belirtti, “Bir Kıbrıslı Türkün orada olması son derece önemlidir” dedi.

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, “Haklarımız için Avrupa Buluşması”nın ilkini Girne’de yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nun 9 Haziran’da yer alacak seçimlerinde yeniden AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin bu seçimlere katılımın önemine dikkat çekti.

“Kıbrıslı Türkler olarak çok farklı bir konumdayız, bir ayağımızla Avrupa Birliği’nin içindeyiz, bir ayağımızla dışında” diyen Kızılyürek, evrensel değerler üzerinden siyaset yaptığını söyledi, Avrupa Birliği’ndeki haklarımızın ve imkanlarımızın önemine işaret ettti.

“Hem Imagine programından ayrılan Tatar’ı hem de kitap yırtan Kıbrıslı Rum bakanı kınadım” diyen Kızılyürek, görevi boyunca sahici ve samimi bir duruş gösterdiğini, federal çözüm hedefine bağlı kaldığını anlattı.

Kıbrıslı Türk toplumunun ve sorunlarının Avrupa’da görünür olması için tüm imkanları kullandığını belirten Kızılyürek, mali yardımının Kıbrıslı Türklere kesintisiz ulaşmasını başardıklarını, Yeşil Hat Tüzüğü’nün genişletilmesi çabalarının sonuç verdiğini, hellimin Avrupa pazarına açılması için kolektif bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Türkçe dilinin Avrupa Birliği’nin resmi dili olması için yoğun bir diplomasi ortaya koyduğunu belirten Kızılyürek, bu yöndeki çabalarının süreceğini ifade etti.

“Karma Evlilikler” sorununa da değinen Kızılyürek, Kıbrıs Anayasası’nın ihlal edildiğinin altını çizdi, “Bu meseleyi Komisyon ve Konsey’in gündemine taşıdık, gelişmeler umut vericidir” diye konuştu.

“Kıbrıslı Türklerle ilgili ilgilendiğim tüm meseleleri Yunanca olarak Kıbrıslı Rum toplumu gündemine de taşıdım” diyen Kızılyürek, Erasmus eğitim programına Kıbrıslı Türklerin dahil edilmesi için önemli mesafe katettiklerini belirtti.

Kıbrıslı Türk liderlerden Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türk eski müzakerecilerden Erhan Erçin, siyasetin deneyimli isim Özer Kalyoncu’nun da yer aldığı kalabalık bir topluluk etkinliği izledi. Dome Otel’deki etkinliğin açılışını ise Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel yaptı.

Kızılyürek, konuşmasının ardından çok sayıda katılımcının sorularını yanıtladı, görüşlerini dinledi.

9 Haziran’daki seçim sürecine yönelik soruları yanıtlayan Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklerin, Yeşilırmak’tan Derinya’ya kadar adanın güneyinde, geçiş noktalarına en yakın yerlerde, Kıbrıslı Türkler için kurulacak özel sandıklarda oy kullanabileceklerini belirtti.

“Geliniz, haklarımızı almaya gidiyoruz” diyen Niyazi Kızılyürek, 9 Haziran seçimlerine katılımın önemine dikkat çekti, ”Bir Kıbrıslı Türkün Avrupa Parlamentosu olması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Kızılyürek şunları söyledi:

“Kıbrıslı Türklerin bu seçime katılımı etkimizi büyütmek açısından önemlidir; sandık sonucu elbette değerlidir, ancak, çok daha önemlisi 9 Haziran’dan sonra tüm örgütlerimizle, partilerimizle, sivil toplumla, akademisyenlerimizle Avrupa’da olmamızdır. Kıbrıslı Türklerin siyasi, ekonomik ve yaşam kalitesi olarak çok daha ileriye gitmesi gerekiyor. Kıbrıslı Türklerin bu ülkeye özne olarak tutunması herkesin menfaatinedir ve yaşamsaldır..”

Kızılyürek, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin de Atina, Londra ve Brüksel’de kurulacak özel sandıklarda oy verebileceklerini sözlerine ekledi.