“Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri Mart başında bir araya getirmek istiyorum”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi Mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

AA muhabirinin, Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın "Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin sorusuna Guterres, şöyle yanıt verdi:

"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor."