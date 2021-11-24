Kıbrıslı Rumların % 2,8’i ikinci iş yapıyor
2021’in ikinci çeyreğinde Kıbrıs’ın güneyinde 20-64 yaş grubundaki çalışanların yüzde 2,8’inin ikinci iş yaptığı bildirildi.
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2021’in ikinci çeyreğinde Kıbrıs’ın güneyinde 20-64 yaş grubundaki çalışanların yüzde 2,8’inin ikinci iş yaptığı bildirildi.
Fileleftheros’un dün yayımlanan EUROSTAT verilerine dayandırdığı habere göre, ikinci iş yapan 2,8’lik çalışan nüfusun yüzde 46,9’u maaşlı, yüzde 44,2’si serbest meslek sahibi.
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