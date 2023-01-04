Kıbrıslı Rumlar Karpaz’da ayin yapacak...

Kıbrıslı Rumlar’ın Cuma sabahı Karpaz’da ayin yapacağı bildirildi. 6 Ocak Epifani Günü nedeniyle yapılacak ayin Ayia Triada (Sipahi) köyü kilisesinde yer alacak.

Ayini Karpaz Piskobosu Hristoforos yönetecek ve sabah saat 08.00 ile 10.30 arasında yer alacak. Ayin ardından Ayios Therissos kilisesi yakınındaki küçük sahilde de haçı suya atıp çıkarılmasını içeren bir seremoni de düzenlenecek.

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre, ayine katılmak isteyen Kıbrıslı Rumlar için yeterli ilgi varsa, otobüs servisi de sağlanacak.