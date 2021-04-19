Kıbrıslı Rumlar, BM Dünya Mutluluk Raporu’nda 39’uncu sırada
Pandemiye rağmen Kıbrıslı Rumların mutluluk seviyesi yükseldi
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Kıbrıs’ın güneyi, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın 2019 yılındaki raporda 49’uncu sırada bulunduğunu anımsatırken, pandemiye rağmen mutluluk seviyesinin yükseldiğine işaret etti.
Gazete, bir ülkedeki mutluluk seviyesini kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla, beklenen sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek, güven, kişinin karar alma özgürlüğü ve cömertliğin belirlediğini yazdı.
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