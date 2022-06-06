Kıbrıslı Rumlar benzin için kuzeye akıyor

Kıbrıs’ın güneyinde petrol fiyatlarının litre başına 2 Euro'ya yanaşması, adanın kuzeyine olan talebi de artırdı. Fileleftheros gazetesi, kuzeye yönelik yoğun araç geçişlerini sayfalarına taşıdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinden alınan bilgiye göre 28 Mayıs tarihinde güneyden kuzeye 2 bin 368 araç geçişi oldu. 4 Mayıs tarihinde ise güneyden kuzeye yönelik 3 bin 284 araç geçişi yaşandı, bu geçiş yüzde 38’lik bir artış anlamına geldi. Geçtiğimiz Cuma günü güneyde benzin fiyatlarında artış yaşanmasının ardından geçişlerin daha da yoğunlaştığı gözlemlendi.

Kıbrıs'ın güneyinde 95 oktan benzinin ortalama litre fiyatı 1.751 Euro, dizel yakıtın litresi ise 1.831 Euro olarak satılıyor. Kuzeyde 95 oktan benzinin litre fiyatı 1.3 Euro dolayında olurken, Dizel ise litresi 1.22 Euro dolayında satılıyor.

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