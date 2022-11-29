Kıbrıslı Rum yetkililerden Çıdan’ın ailesine yalanlama

Kıbrıs'ın güneyinde cezaevinde cinayete kurban giden Tansu Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşı konusunda yaptıkları açıklamalara Kıbrıslı Rum yetkililerden yalanlama geldi.

Fileleftheros gazetesi: “Çıdan Konusunda Yalanlama” başlığı altında verdiği haberinde, Tansu Çıdan’ın adanın kuzeyine getirilerek ailesin teslim edilen naaşının iç organlarının olmadığına dair ailenin iddialarına Kıbrıs Adli Tabipliği'nden yalanlama geldiğini yazdı.

Gazete, Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşının Kıbrıs'ın kuzeyinde gerçekleştirilen otopsisi sırasında gördüklerini iddia ettikleri unsurların gerçeği yansıtmadığı yönünde Kıbrıs Adli Tabipliği'nden açıklama geldiğini öne sürdü.

Habere göre, Kıbrıs Adli Tabipliği'nden gazeteye açıklamada bulunan bir yetkili, Çıdan’ın iç organlarının naaş içerisinde bulunmadığı, bunun yerine bir çarşafın bulunduğu şeklinde ailenin gündeme getirdiği iddiaları reddetti.

Söz konusu yetkili, Çıdan’ın beyninin ise kafatası içerisinde olmadığının doğrulayarak, beynin daha ileri tetkikler için alıkonulduğunu öne sürdü.

Naaşın tırnaklarının da yerinde olduğu iddiasında bulunan yetkili, ailenin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.