Kıbrıslı Rum müzakereci Menelau: Tüm önerileri görüşmeye hazırız

Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi önerileri ile Kıbrıs Türk tarafının önerilerini, yeniden birleşme hedefine hizmet etmesi ve BM kararlarında öngörülen çözüm zeminine uygun olması kaydıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Menelau, hafta içinde Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ile yaz tatili sonrası ilk görüşmelerinde genel durum değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.

Menelau, Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını kaydederken, Kıbrıs Türk tarafının kendi önerilerine verdiği yanıt ve karşı önerilerinin içeriği göz önünde bulundurulduğunda beklentilerin sınırlı olduğunu; ancak çabaların devam edeceğini belirtti.

Menelau, böyle bir ortamda inisiyatif alarak müzakerelerin yeniden canlanması için çaba gösterme, önkoşulların oluşturulabilmesine yönelik çalışma ve zemin hazırlığı için en kısa zamanda uygun ortamı inşa etmenin önemli olduğuna işaret etti.

Maraş’ta "yasadışı eylemler ile ihlaller" olduğunu, bunlar karşısında önleyici olmak gerektiğine vurgu yapan Menelau, müzakere müktesebatını korumak ve BM kararlarında öngörülen çerçeveden sapacak her türlü çabayı önlemek gerektiğini ifade etti.

Menelau, uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözüm zemininin BM kararlarında öngörülenden farklı olamayacağı mesajının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Özel danışman konusunda netleştirme beklediklerini ifade eden Menelau, Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı olarak, Kıbrıs Türk tarafının ise Genel Sekreter’in Şahsi Danışmanı olarak atama beklediğini, bu anlaşmazlığın aşılması için kendilerinin “BM Temsilcisi” atanmasını önerdiklerini, ancak bunun da Türk tarafınca reddedildiğini söyledi.

Menelau, bölünmenin kalıcı hale gelmesinin yeni acıların yaşanması demek olduğunu belirterek, böyle bir gelişmenin memleket ve halk için “çok yıkıcı” olacağını ifade etti.

Menelau, Kıbrıs sorununun çözüm anahtarının Türkiye’de olduğunu yineleyerek, olayların ilerleyebilmesi için Türk tarafının da gereken siyasi iradeyi göstermesi gerektiği sözlerine ekledi.