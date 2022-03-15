Kıbrıslı Rum Bakan Pilidu: “Akaryakıt fiyatları, artan maliyet sonucu yükseliyor”

Kıbrıs (güney) Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Kıbrıs'ta (güneyde) akaryakıt fiyatlarının, alınan yeni petrol sevkiyatlarının artan maliyetinin sonucu olarak yükseldiğini açıkladı.

Pilidu, PIK’e yaptığı açıklamada, hükümet tarafından uygulanan vergi indiriminin, fiyat artışını dengeleyecek şekilde olmadığını belirtti.

Akaryakıt vergilendirmesi açısından Kıbrıs’ın zaten Avrupa Birliği’nin izin verdiği alt seviyede bulunduğuna dikkat çekti. Pilidu, piyasa fiyatlarını daha iyi izlemek için yeni bir sistemin kurulduğunu kaydetti.

Pilidu, her benzin istasyonundaki fiyatların farklılık gösterdiğini belirterek tüketicilere yakıt almadan önce pazar araştırması yapmalarını tavsiye etti.

Enerji Bakanı, perakende akaryakıt fiyatları açısından Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ndeki en ucuz üçüncü ülke olduğunu sözlerine ekledi.