Kıbrıslı Rum babadan, Türkiye’deki çocuğu için yardım çağrısı

Kıbrıslı Rum baba, kuzeyden Türkiye’ye kaçırıldığını iddia ettiği çocuğu için yardım çağrısı yaptı.

33 yaşındaki Kiriakos Pambakas, velayeti kendisinde olduğu halde boşandığı eşi tarafından rızası olmadan alındığını söylediği çocuğunun, Türkiye’ye kaçırıldığını belirtti.

“Türkiye’de sahte pasaportla seyahat ettiği” öne sürülen annenin tutuklanması sonucunda 5 yaşındaki çocuğun mahsur da kaldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, gelişmeyi, “Beş Yaşındaki Stilianos Türkiye’de Mahsur” başlığı atlında verdi.

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan 33 yaşındaki Kiriakos Pambakas’ın, annesi tarafından kaçırılan 5 yaşındaki oğlunun Türkiye’de mahsur kaldığını iddia ederek çocuğun kendisine iade edilmesi için yeni girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Kıbrıslı Rum Pambakas ve uyruğu belirtilmeyen eşi arasında boşanma ve velayet davası bulunduğu, dava sonucunda çiftin 5 yaşındaki oğulları Stilianos’ın velayetinin babaya verildiği ancak annenin, akrabası olan iki kadınla birlikte, güneyden kuzeye, buradan da Türkiye’ye gittikleri, çocuğu da kendileriyle birlikte götürdükleri iddia edildi.

Stelianos ile anne ve iki kadın akrabasının, sahte pasaportla Kanada’ya gitmek isterken 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da yakalandıkları ve mahkeme gününü, kapatıldıkları bir apartman dairesinde bekledikleri kaydedildi.

Çocuğun babası Pambakas ise, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” diye bir ülkeyi tanımaması sebebiyle, başvuru ve çağrılarında bugüne kadar yanıt vermediğini belirterek, oğlunu geri alabilmek için gerekirse Yunanistan’ın aracı sokulması yönünde girişim başlattı.