“Kıbrıslı liderler geçmişte söylenenleri geçmişte bırakmalı ve yarına odaklanmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, “Cenevre görüşmeleri ve sonuçları” konulu konuşma yaptı.

Cenevre’ye giderken kapsamlı çözüm müzakerelerine dair bir ilerleme beklentilerinin olmadığını belirten Toros, diyalog sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir beklentileri olduğunu ve beklentilerine yakın bir sonuç çıktığını söyledi.

Cenevre görüşmelerini değerlendiren Toros, BM Genel Sekreterinin yeni bir kişisel temsilci atayacak olmasının ve sonraki toplantı tarihinin belirlenmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs soruna taraf olan her toplumun, her ülkenin bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Toros, en büyük zararı ise Kıbrıs Türk halkının gördüğünü dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin “Bir savaş suçlusu muamelesi görmesinin” kabul edilebilir olmadığını anlatan Toros, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının ortak yurdunun, ortakların sadece biri tarafından temsil edildiğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan’ın üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Toros, Kıbrıslı liderlerin de geçmişte söylenenleri geçmişte bırakmaları ve yarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

2 Nisan’la ilgili beklentisinin yeni geçiş noktalarıyla ilgili karar alınması olduğunu belirten Toros, güneş enerjisi santrali konusunun da güven artırıcı önlem paketinde en fazla önem atfettiği madde olduğunu dile getirdi.