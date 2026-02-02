Kıbrıslı liderler 24 Şubat'ta görüşecek

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, 24 Şubat Salı saat 11.00’de baş başa görüşecek.

Bilindiği üzere, Tufan Erhürman son toplantıda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin’in bulunmadığı zamanlarda da görüşme yapılması önerisinde bulunmuş, Rum Lider bu öneriyi kabul etmişti.