Kıbrıslı gençlerden ‘yangın’ kampanyası

Kıbrıs’ın iki tarafından gençler son dönemde ada genelinde gerçekleşen yangınlara farkındalık yaratmak için etkinlik düzenliyor. Hade ve BNCY (Kıbrıslı Gençlerin İki Toplumlu Ağı) işbirliğiyle yapılacak etkinlik 27 Ağustos Cuma saat 18.00’de Imagine Bar’da gerçekleştirilecek. Yangında zarar gören bölgelere yardım amaçlı minimum €5/50TL giriş ücretiyle yapılacak etkinliğin biletleri güney ve kuzeydeki farklı işletmelerden temin edilebilecek.

Etkinlik davetinin tam metni şöyle:

“Adamızda gerçekleşen yıkıcı yangınlar, çok sevdiğimiz adamızdaki insanların geçim kaynaklarını ve hayvanların yaşam alanlarını trajik bir şekilde etkiledi. Hade ve BNCY (Kıbrıslı Gençlerin İki Toplumlu Ağı), etkilenen herkese en derin taziyelerini ve endişelerini iletiyor.

Bu durumu göz önünde bulundurarak, çevremiz hakkında farkındalık yaratmak ve Kıbrıs'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için toplum olarak bir araya gelmek için bir kitle fonlaması müzik etkinliği düzenledik.

27/08 Cuma günü 18:00'de Imagine Bar'da gerçekleşecek etkinlik, canlı müzik, yiyecek, içecek ve yerel üretim stantlarından oluşan bir eğlence gecesinden oluşacak.

Minimum €5/50TL bağış ile biletleri etkinlik günü girişte veya aşağıda belirtilen işletmelerden bulabilirsiniz:

Kala Kathoumena (Lefkoşa)

Kafeneio 11 (Lefkoşa)

Spheresterion (Lefkoşa)

Piedra (Lefkoşa)

Canteen (Lefkoşa)

Tezgah (Girne)

Toplanan bağışların net toplamı, “Vicinus” girişimleri aracılığıyla bu amaca tahsis edilecektir.

Ayrıca bu etkinliğe katılarak bağışta bulunabilecek ve karşılığında çevremize daha fazla yardımcı olmak için dikebileceğiniz çevre dostu ekilebilir bir kalem alacaksınız.

Birlikte başarabiliriz!"