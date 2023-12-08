Kıbrıslı gençler insan hakları temasını çizdi, boyadı, fotoğrafladı

Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen İnsan Hakları Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi 7 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da Dayanışma Evi'nde gerçekleşti. Kıbrıs adasının dört bir yanından gençler tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere yarışmaya katılan 75 ilham verici ve yüksek kaliteli eser (tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğraflar) özel bir sergi ile sanatseverler ile buluştu. BM Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu’nun 75’inci yılında iki elçilik işbirliğiyle Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü onurlandıran tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğrafların da yer aldığı sergi açılırken gecede yaş kategorilerinde ilk üçe giren gençlere ödülleri de takdim edildi. Gecede İsveç'in Kıbrıs Büyükelçisi Martin Hagström ve Hollanda Krallığı’nın Kıbrıs Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld’in hem günü anlam ve önemini anlattıkları birer konuşma yaptılar hem de ödülleri takdim ettiler.



Amaç gençlerin insan haklarına karşı farkındalığını, hayal gücü ve yaratıcılığı teşvik etmek

Büyükelçiler, Kıbrıslı gençlerin insan haklarına ilişkin farkındalığı başta olmak üzere, hayal gücü ve yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenledikleri sanat yarışmasına 70’den fazla katılımın olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek dereceye giren veya giremeyen tüm gençleri kutladıklarını ifade ettiler.



Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmadan insan haklarına ve temel özgürlüklerine evrensel saygı

Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine evrensel saygı göstermesi ve bunun gerçek yaşamda da hayata geçirilmesi vurgusunun insanlarla bir kez daha paylaşılmasını amaçlayarak bu yarışmayı düzenlediklerini kaydeden büyükelçiler onlarca yaratıcı iş üreten gençleri aynı çatı altında görmenin kendilerini heyecanlandırdığının altını çizdiler.

Birbirinden özel, güzel ve anlamlı tablo, çizim, kolaj ve fotoğraflar

Salondaki sergide yer alan tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğrafların birbirinden özel, güzel ve anlamlı olduğunu gözlemlediklerini ifade eden elçiler gençlerle birlikte sergiyi de gezdiler.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

18+ kategorisi dereceye girenler

1.Mikaela Ppasiou

2.Simos Charalambous

2.İlgen Uğurlu

12-18 yaş kategorisinde dereceye girenler

1.Konstantina Panagiotou

2.Natasa Trigeorgi

3.Scott Georgiou