"Kıbrıs'ın vicdanıydı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, yaşamını yitiren gazeteci ve araştırmacı yazar, barış aktivisti Sevgül Uludağ için yayımladığı taziye mesajında, Uludağ'ın Kıbrıs'ın ortak hafızasına ve barış mücadelesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Toros, mesajında Sevgül Uludağ'ı "Kıbrıs'ın vicdanı" olarak nitelendirerek, yaşamını hakikatin peşinde yürümeye, kayıpların sessizliğini bozmaya ve insan onurunu savunmaya adadığını ifade etti.

Uludağ'ın başarılı bir araştırmacı yazar ve gazeteci olmasının yanı sıra, Kıbrıs'ın ortak hafızasını geleceğe taşıyan cesur bir aydın olduğunu belirten Toros, kalıcı barışın ancak geçmişle yüzleşmekten, adil olmaktan ve toplumların birbirlerinin acılarını sahiplenmesinden geçtiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Toros, Uludağ'ın kayıpların akıbetinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarıyla toprak altında kalan hikâyelerin gün yüzüne çıkmasına öncülük ettiğini ve kayıp yakınlarına umut olduğunu ifade etti.

Mesajında, Sevgül Uludağ'ın Kıbrıs'ın geleceğine barış, demokrasi ve adalet ekseninde yön gösterdiğini dile getiren Toros, "Kıbrıs'ımıza bıraktığın bu paha biçilmez miras için sana teşekkür borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

Fikri Toros son olarak, "Yeni dünyana seni tarifi zor bir sevgi, saygı ve minnetle uğurluyoruz. Kıbrıs'ımız seni, hakikate ve barışa adanmış yüreğini daima hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.