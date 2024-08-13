"Kıbrıs’ın Son Kartalı" KUŞKOR sayesinde bu kez sinemada uçtu

Murat OBENLER

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi işbirliğiyle Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından hayata geçirilen "Kıbrıs’ın Son Kartalı" adlı kısa belgesel 12 Ağustos Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs prömiyerini Lefkoşa’daki Avenue Cinemax’da gerçekleştirdi.

Avenue Cinemax sponsorluğunda gerçekleştirilen ve doğasever, hayvansever sinema izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği BonBonTrack (Kıbrıs’ın Son Kartalı) isimli belgeselin prömiyerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, bazı milletvekileri,daire müdürleri ve bazı sivil toplum örgütü yetkilileri de katıldı.

Avenue Cinemax’daki prömiyerinin ardından birkaç kez daha gösterilen kısa belgesel büyük beğeni kazanırken nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan ve Kıbrıs’ta rastlanılan Tavşancıl/Bonelli’s Eagle/Aquila fasciata ile ilgili hem toplumda farkındalık oluşturmak hem bu türün korunması hem de ekoturizm kaynağı olarak kullanılma imkanlarının tartışılması açısından önemli bir etkinlik oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakan Fikri Ataoğlu, CTP Başkanı Tufan Erhürman ve KUŞKOR Başkanı Damla Beton birer konuşma yaparken hem Tavşancıl Kartalı’nı ilk tesbit eden fotoğrafçılardan, gözlem sonucu yuvalarını ulaşarak çipleme çalışması yapan uzmanlara ve yardımcı olan gönüllülere, izinleri veren Çevre Dairesi yetkililerinden KUŞKOR ve SPOT ekiplerine, filmi yapan yapım ekibine, destek veren kurum,kuruluş ve şahıslara teşekkür edildi.

Beton: “Tavşancıl kartal türünün son örneklerinden birinin Beşparmak dağlarında olması bizler için çok büyük bir şanstır. Beşparmak dağlarını koruma altına alalım.”

KUŞKOR Başkanı Damla,“ Bu,Kıbrısta bu kuştan kalmadı diyenlere karşı olarak bıkmadan usanmadan, gece gündüz demeden, zaman zaman işlerini de bırakarak bu kartalın peşinden gidenlerin hikayesidir, 7/24 sıkıntı olduğu anda dağın başına tırmanarak yuvayı düzeltenlerin gönül hikayesidir, bu kartalın ailesinin hayatını sürdürebilmesi adına her türlü zorluğu açan insanların yani bitmeden süren bir aşkın hikayesidir. Kartal birçok ülkenin bayrağında da kullanılan önemli bir simgedir. Tavşancıl kartal türünün son örneklerinden birinin Beşparmak dağlarında olması, burada yavrulaması, yavrularını büyütmesi, bu toprakları seçmesi bizler için çok büyük bir şanstır, Beşparmak dağlarını hem Tavşancıl kartalı hem de diğer canlı türleri için koruma altına alalım. Bu tür çok büyük bir ekoturizm kaynağıdır. Dağlarımızı,doğamızı koruyarak ekoturizm amaçlı kullanabiliriz. Gösterime katılan, bu sürece ve filme gönül veren herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

BonBonTrack isimli belgeseli izlemek isteyen kişiler ilerleyen günlerde belgesele YouTube’dan ulaşabilecek.