“Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması devam ediyor.

FODER’den verilen bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen yarışma için başvurulara, 2 Kasım 2020’de tekrar başladı. Yarışmaya son katılım tarihi ise 5 Mart 2021. Başvurular, www.kktctelsim.com/kss adresinden online olarak yapılabiliyor.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabilir.