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“Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması başvuruları başladı

“Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması başvuruları başladı

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması devam ediyor.

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Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması devam ediyor.

FODER’den verilen bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen yarışma için başvurulara, 2 Kasım 2020’de tekrar başladı. Yarışmaya son katılım tarihi ise 5 Mart 2021. Başvurular, www.kktctelsim.com/kss adresinden online olarak yapılabiliyor.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabilir.

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