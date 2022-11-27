Kıbrıs’ın kuzeyinden Doğa Gündüz adanın genelini temsil ediyor

Dila BOZKURT

Kıbrıs’ın kuzeyinde doğan Doğa Gündüz, 2021’den beridir eğitimini İskoçya’da Glasgow Üniversitesinde hukuk bölümünde süründürüyor.

“WAVE dünya çapında kadın ve çocukların insan haklarını savunun Feminist bir ağdır…”

Gündüz WAVE organizasyonu nedir sorusunu “WAVE (Women Against Violence Europe) Dünya çapında 46 ülkeden 160 üye organizasyonu olan ve Kadın ve çocukların insan haklarını savunun Feminist bir ağdır. Ağ, tüm Kadınların ve çocuklarının şiddete maruz kalmadan yaşayabilmelerini sağlamayı hedefler. Tüm Avrupa’da güçlü bir ağ oluşturarak, şiddete karşı destek ve şiddetin önlenmesi üzerinde çalışır. Üyeleri ve WAVE, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı, araştırmalar yapıp farkındalık çalışmaları yapar ve bu alanın uzmanlarıyla çalışır ve onları yetiştirir” sözleriyle anlatıyor.

Feminist değerlerini annesinden aldığını belirtiyor…

WAVE Youth organizasyonuna seçilme hikâyesini paylaşan Gündüz, feminist değerlerinin ve her zaman adalet için çabalamasının annesinden geldiğini belirtiyor. “Annem kendimi bildim bileli eko- feminizmin önemini vurgulayan bir aktivist. Beni KAYAD (Kadından Yaşama Destek Derneği) ile tanıştırdı ve sonrasında hep bir şekilde feminist çalışmalara katıldım. 2020’de KAYAD’ın yine gençlik aktivizmi alanındaki bir projesinde bulundum ve bu proje kapsamında birçok eğitim alıp, kadın ve kız çocuklarına karşı şiddeti önleme alanında çalışan bir sürü büyüğümle tanıştım. Onlar da beni WAVE ile tanıştırdı ve yeni jenarasyon seçileceğini duyunca başvurdum” diyor.

“Farkındalık çok önemli, sesimizi duyurmamız ve sesimizin dinlenmesi çok önemli ve kritik.”

Gündüz aynı zamanda adamızda kadın haklarını koruyabilmek, bu konuda farkındalık yaratabilmek içi bu alanda çalışan organizasyonları insanların mutlaka takip etmesini vurguluyor.

“Adada bu alanda çalışan organizasyonların gündemini takip etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alandaki farkındalığımızın çok fazla artması gerek ve çeşitli farkındalık çalışmaları yapan organizasyonlara ve feminist gündeme kulak vermek önemli. Bu hayati konudaki yasal boşluk da çok üzücü, aile içi şiddetle mücadele üzerinde aktif bir şekilde kullanılan bir yasa yok ve bu konuda yapılan çalışmalar da gündemden hızlıca düşüyor. İki sene önce KAYAD meclise ‘Ev İçi Şiddet’ yasasını sundu ve gereken yapılmadı ve yasa yarın tekrar sunuluyor, bu konuların gündemde kalması çok önemli. Önceliklerimizden birinin kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi olması gerek. Zaman zaman sanılanın aksine maalesef kadın ve kız çocuklarına karşı şiddet adamızda da fazlaca mevcut ve geride bırakılmaması gereken bir sorun. Farkındalık çok önemli, sesimizi duyurmamız ve sesimizin dinlenmesi çok önemli ve kritik.” diyor.