Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzleştiğimiz gerçek: “Bu bir utanç…”

► YENİDÜZEN’e konuşan eski İçişleri Bakanları, ülkeye giriş – çıkışların denetlenmediğini vurguladı, özellikle yabacı işçi ve öğrencilerle ilgili önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Nüfus sayımının en son 2011 yılında yapıldığı Kıbrıs’ın kuzeyinde nüfusun kaç olduğu bilinmezken, ülkede ‘kaçak’ olarak yaşayan kişilerin oldukça fazla olduğu gözle görülebiliyor.

Polis Basın Subaylığı’nın her gün düzenli olarak yayınladığı bültene göre, 1 Ocak 2023’ten 19 Eylül 2023 tarihine kadar geçen 261 günlük sürede toplam 169 kişinin ülkede ‘kaçak’ olarak yaşadığı ve tespit edilip tutuklandığı gözlemlendi.

Söz konusu 169 kişinin 82’isinin Eylül ayında (19 Eylül’e kadar) tespit edilip tutuklandığı dikkat çekiyor.

Konu hakkında YENİDÜZEN’e açıklamalar yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve İçişleri eski bakanlarından Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, bu konuda denetim eksikliği olduğunu ve ülkedeki giriş-çıkışların yeteri kadar kontrol altında olmadığını söyledi. “Ciddi bir denetimsizlik olduğu açıktır. Zamanında yapılması gerekenler yapılmadı” diyen Akansoy, hükümete bu konuda ciddi görevler düştüğünü söyledi.

9 ayda 169 ‘Kaçak’

Polis Basın Subaylığı’nın her gün düzenli olarak yayınladığı bültene göre, 1 Ocak 2023 tarihinden 19 Eylül 2023’e kadar geçen 261 günde bir süredir ülkede ‘Kaçak’ yaşayan toplamda 169 kişi tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu 169 kişinin kimisinin yıllar önce ülkemize geldiği ve uzun süreden bu yana ‘Kaçak’ olarak yaşaması dikkat çekerken, kimilerinin de karıştığı polisiye olay sonrasında ‘Kaçak’ yaşadığı tespit ediliyor.

Eylül ayında rekor sayı…

1 Ocak 2023 tarihinden bu yana polis basın bültenlerini mercek altına alan YENİDÜZEN, ülkede ne kadar kişinin ‘Kaçak’ yaşayıp tutuklandığını araştırdı. Buna göre, henüz Eylül ayının içerisinde olmamıza rağmen, en çok tutuklu sayısının Eylül ayında olduğu ortaya çıktı. 1-19 Eylül günleri arasında yapılan denetimlerde ‘Kaçak’ yaşayan toplamda 82 kişi tespit edilip tutuklandı.

Ay ay tutuklananların sayısı şöyle:

Ocak 2023: -

Şubat 2023: 3 kişi

Mart 2023: 2 kişi

Nisan 2023: 5 kişi

Mayıs 2023: 23 kişi

Haziran 2023: 8 kişi

Temmuz 2023: 28 kişi

Ağustos 2023: 18 kişi

Eylül 2023 (19 Eylül’e kadar): 82 kişi

TOPLAM: 169 KİŞİ

Nüfus sayımı en son 2011 yılında…

Kıbrıs’ın kuzeyinde nüfus sayımı en son 2011 yılında yapılmıştı. O günden bugüne kadar 12 yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir nüfus sayımı henüz gündemde yok… 2011 yılında yapılan nüfus sayımında nüfus rakamı, 399 bin 727 kişi olarak tespit edilmişti.

Söz konusu sayımda ilçelere göre belirlenen sayı ise şöyle:

Lefkoşa 133 bin 596

Mağusa 95 bin 673

Girne 101 bin 114

Güzelyurt 24 bin 824

İskele 29 bin 998

Lefke 14 bin 522

İlgili kesimler ne dedi?

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Ciddi bir denetimsizlik söz konusu…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, konu hakkında YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘Kaçak’ yaşayanların sayısının denetimsizlik sonucu arttığına vurgu yaptı ve yapılması gerekenlerden bahsetti.

“Ciddi bir denetimsizlik olduğu açıktır. Zamanında yapılması gerekenler yapılmadı böylelikle ciddi bir düzensizlik oldu” diyen Akansoy, ‘kaçak’ yaşamın önüne geçebilmek adına hükümetin ciddi görevler üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizde özellikle Afrika kökenli kişilerin “kölelik” koşulları altında düşük maaşlarla çalıştırıldığını belirten Asım Akansoy, “Bu konu hakkında bir pazar oluştu. Bu utanç bir an önce ortadan kaldırılmalı. Bu noktada Çalışma Bakanlığı’nın polisle ve ilgili sosyal paydaşlarla birlikte gerekli denetimleri yapması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de gerek üniversitelerdeki öğrenciler için, gerekse çalışma izniyle ülkeye gelenler için gerekli önlemlerin zamanında alınması ve kaçağa düşen kişilerin yasal mevzuat çerçevesinde sınır dışı edilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı’nın gereğini yapması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Nüfusun ne olduğu netleştirilmeli”

Nüfus sayımı konusunda da açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Akansoy, Kıbrıs’ın şu anda nüfusunun ne olduğunun bilinmediği, bundan dolayı da hükümetin planlı bir çalışma yapmayacağını söyledi. Yeni bir nüfus sayımının şart olduğunu belirten Akansoy, mevcut hükümetin bunu yapabileceğine inancı olmadığını ifade ederek, CTP olarak bu konunun peşini bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Akansoy, şöyle konuştu:

“Siyasi bir yönetici ülkenin nüfusunu bilmeden ne herhangi bir proje geliştirebilir, ne de bir plan yapabilir. Nüfusun bilinmesi atılacak adımların ve yapılacak olan planlamanın ön koşuludur. Bunu sağlamadan herhangi bir öngörü bulmak mümkün değildir. Bunun nasıl, çözüleceğiyle ilgili çalışma yapılması lazım. Nüfusun ne olduğu netleştirilmeli, ardından kayıtlı çalışan sayısı belirlenmelidir.

Bunlar bir ülkeyi yönetmenin olmazsa olmazıdır. Ama ne yazık ki, hükümet sorunlara günlük çözüm ürettiği için ve ileriyi düşünmediği için bu tür çalışmaları yapma ihtiyacı duymuyor.

Ülkenin nüfus politikasına ihtiyacı var ama mevcut hükümetin bu konuda çalışma yapmayacağını düşünüyorum. CTP olarak bu konuda hassasız. Bu konu en güncel konularımız arasındadır ve peşini bırakmayacağız.”

İçişleri eski bakanı, Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars:

“Ülkeye giriş-çıkışlar yeterli derecede kontrol edilmiyor”

İçişleri eski bakanlarından Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, hükümetin ülkeye giriş-çıkışların yeterli derecede kontrol edemediğini söyledi, özellikle denetim mekanizmasının önemine dikkat çekti.

Baybars şöyle konuştu:

“Ülkeye giriş çıkışların sağlanabilmesi için göreve geldiğimiz zamanda yeni bir sitem oturtmuştuk. Bu sistemle birlikte ülkeye olan giriş çıkışları daha kontrollü olmasını sağlıyorduk. Pandemiden sonra

Muhaceret izin prosedürleri ortadan kaldırdı. Ne yazık ki bu durum artık yok. Bir önceki bakan, turistlere bile af çıkardı ancak turistler için yeni bir mekanizma yaratılmadı. Birkaç mağdur olan dışında bu durum fazla da işe yaramadı.

Yapılması gereken ön izinli kişilerin, izinlerinin çalışma iznine dönüp dönmediğini kontrol etmek ve ülkemize eğitim görmeye gelen kişileri, burada oldukları süreç içerisinde kontrol etmek. Burada Eğitim Bakanlığı üniversiteleri denetlemeli.”

“Yeni bir nüfus sayımı şart...”

Yeni bir nüfus sayımı konusuna da değinen Baybars, nüfus sayımının şart olduğunu söyledi, ancak bunun eski zamanlarda olduğu gibi yurttaşları eve kapatmak yerine çağdaş bir yolla yapılabileceğine vurgu yaptı. Baybars, bunun da e-devlet yönetimiyle olabileceğine dikkat çekerek, bu konuda da çalışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.