Kıbrıs'ın kuzeyinde cezaevinde yatmış Valeri Tarapai, milletvekilliği adaylığından çekildi

Sosyal medya fenomeni ve AP Milletvekili Fidias Panayotu’nun partisinden milletvekili adayı olan ancak daha sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde uyuşturucu madde ticareti sebebiyle cezaevinde yattığı ortaya çıkan Kıbrıslı Rum Valeri Tarapai adaylıktan çekildi.

Politis gazetesi, Papayotu’nun partisinden aday olduğunu açıklamasının ardından yaklaşık 10 yıl önce Kıbrıs'ın kuzeyinde uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak cezaevinde kaldığı ortaya çıkan Valeri Tarapai’nin adaylıktan çekildiğini yazdı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yıl ceza alan Tarapai’nin, partisinin yıpranmaması adına çekildiği aktarıldı.