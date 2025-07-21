"Kıbrıs'ın kuzeyinde BM gözetiminde nüfus sayımı talebi marjinal"

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk medyasında yer alan açıklamalara göre Erdoğan, YKP, BKP ve bir grup sendikanın "BM denetiminde nüfus sayımı yapılmasını, Ekim seçimlerine uluslararası gözlemci getirilmesi" yönündeki taleplerini "marjinal" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, "Bunlar, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayan marjinal girişimlerdir" dedi.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB dönem başkanlığında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in kendisini Kıbrıs'a davet etmesiyle ilgili Erdoğan, "Benim Güney'e böyle bir ziyaret düşüncem söz konusu değil. Çünkü onlar nasıl KKTC'yi bir devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla benim kitabımda onlarla böyle bir görüşmenin yeri yok" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü ve Ada’daki meşru varlığını tartışmaya açmaz bile" iddiasında bulunan Erdoğan, "Tarihi gerçekler ve milli hafızamız ortadayken yapılan hainlik elbette Kıbrıs Türk halkı tarafından sandıkta cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu röportajın ilgili kısmı şöyle:

SORU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulu iki siyasi parti, Yeni Kıbrıs ve Birleşik Kıbrıs Partisi'nin yöneticileri, Rumların 1958'de Türkleri katlettikleri olayların yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta Rum Yönetimi liderini ziyaret ettiler. BM denetiminde nüfus sayımı yapılmasını, Ekim seçimlerine uluslararası gözlemci getirilmesini, Türkiye'nin uluslararası kurumlara şikayet edilmesini istediler. Bu ziyareti nasıl karşıladınız? Rum Yönetimi Lideri, AB dönem başkanlığında sizi Güney'e davet edeceğini söyledi. Böyle bir davet gelirse katılmayı düşünür müsünüz?

Recep Tayyip Erdoğan: Benim Güney'e böyle bir ziyaret düşüncem söz konusu değil. Çünkü onlar nasıl KKTC'yi bir devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla benim kitabımda onlarla böyle bir görüşmenin yeri yok. Bunlar, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayan marjinal girişimlerdir. Kıbrıs Türkleri bizim canımızdan bir parçadır. Kimse, aramızdaki bu gönül bağını zedeleyemez; Kıbrıs adasına sadece barış için gitmiş olan Türkiye’nin kahraman evlatlarına “işgalci” diyemez. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü ve Ada’daki meşru varlığını tartışmaya açmaz bile. Tarihi gerçekler ve milli hafızamız ortadayken yapılan hainlik elbette Kıbrıs Türk halkı tarafından sandıkta cezalandırılacaktır. Rum tarafı şimdiye kadar çözüm istemediğini defalarca gösterdi. Onlar eşitlik ve adalet değil, Kıbrıs Türkünü kendi öz vatanında parya yapmak istiyorlar. Kimi şuursuzlar da buna açıkça çanak tutuyor. Kıbrıs’ta çözümün anahtarı iki devletli çözümdür; bundan da taviz yoktur. Türkiye'nin Kıbrıs politikası nettir, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve güvenliğini garanti altına almayan hiçbir sürecin içinde olmayız.