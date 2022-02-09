“Kıbrıs’ın kuzeyi insan ticareti için hedef ülke haline geldi”

2021 yılı Küresel Organize Suç Raporu açıklandı, raporda Kıbrıs’ın kuzeyine de yer verildi.

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, rapora göre Kıbrıs’ın insan ticareti için transit değil, daha fazla hedef ülke haline geldiğini söyledi, “Emek sömürüsü ve cinsel sömürü amaçlı insan ticareti en yaygın olanları. KKTC'deki mevcut yapıp insan tacirlerine cezasızlık ortamı yarattığı için, sorun burada çok daha derin” dedi.

Osum, rapora göre; insan kaçakçılarının göçmen grupları İtalya veya Yunanistan gibi ülkelere getireceklerini söyleyip, Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiklerini belirterek, sonrasında bu kişilerin kaçak şekilde, uzun saatler ağır sömürü koşulları altında zorla çalıştırıldığını kaydetti.

Raporda, Türk organize suç örgütlerinin varlığının giderek Kıbrıs’ın kuzeyinde büyüyüp, sağlamlaştığı da belirtiliyor.

Osum’un raporla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Derin bir çaresizlik içine itiliyoruz. Organize suç örgütlerinin faaliyet alanlarını genişlettiği, can güvenliğimizin risk altında olduğu bir çaresizliğe. Kıbrıs'ın kuzeyini uluslararası raporlarda pek göremezsiniz, fakat bu yavaş yavaş değişiyor. Buradaki suç örgütlerinin varlığı artık uluslararası raporlara daha fazla yansıyor. 2021 yılı Küresel Organize Suç Raporu açıklandı.

Raporda Kıbrıs bölümünde KKTC'ye de verildi ve özetle şunlar söylendi:

- Kıbrıs insan ticareti için transit değil, daha fazla hedef ülke haline geldi. Emek sömürüsü ve cinsel sömürü amaçlı insan ticareti en yaygın olanları. Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevcut yapıp insan tacirlerine cezasızlık ortamı yarattığı için, sorun burada çok daha derin.

- İnsan kaçakçıları göçmen grupları İtalya veya Yunanistan gibi ülkelere getireceklerini söyleyip, Kıbrıs’ın kuzeyine getiriyorlar. Sonrasında bu kişiler kaçak şekilde, uzun saatler ağır sömürü koşulları altında zorla çalıştırılıyorlar.

- Türk organize suç örgütlerinin varlığı giderek Kıbrıs’ın kuzeyinde büyüdü ve sağlamlaştı.