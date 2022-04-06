Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki ‘alışveriş sepeti’: Kuzey-güney farkı kapandı

Kuzeyde son günlerde adından söz ettiren sıvı yağ ve alkol çeşitleri (Bakanlar Kurulu’nun yeni fon düzenlemesi açıklamadan önce açıklanan fiyatlara göre) ise güneyde çok daha ucuz olarak reyonlarda yer aldı.

Kuzeyde bir litresi 82 TL’ye ulaşan bazı sıvı yağ markaları reyonlarda yer alırken, güneyde ise 48 TL’ye tüketiciye ulaştı. Üç litrelik sıvı yağ fiyatları kuzeyde 120 TL ile 145 TL arasında değişirken, güneyde 97 TL’ye sıvı yağ bulmak mümkün.

SEBZEDE KUZEY GÜNEY FARKI: Salatalık, kuru soğan, brokoli, ithal mantar ve çiçek lahanası fiyatlarında ise kuzey-güney arasında büyük bir fark olmadığı görüldü.

Geçtiğimiz hafta yapılan zam ile yükselen alkol fiyatları, bazı ürünlerin güneyde daha ucuz kalmasına neden oldu. Buna göre 70’lik Red Label viski kuzeyde 264 TL iken, güneyde 209 TL olarak tüketiciye sunuldu. Bakanlar Kurulu’nda dün akşam alınan son kararla Hükümet alkollü içkilere uyguladığı fonları biraz düşürdü.

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyinde ardı arkası kesilmeyen zamlardan sonra bazı ürünler döviz farkına rağmen güney ile neredeyse aynı rakamlara ulaştı.

Kuzeyde son günlerde adından söz ettiren sıvı yağ ve alkol çeşitleri(Bakanlar Kurulu’nun yeni fon düzenlemesi açıklamadan önce açıklanan fiyatlara göre) ise güneyde çok daha ucuz olarak reyonlarda yer aldı.

Sebze meyve reyonlarında da bazı ürünler döviz farkına rağmen neredeyse güneydeki fiyatlarla aynı olurken, bazıları ise yarı fiyatına kuzeyde daha ucuz.

Kolakas kuzeyde cep yaktı…

Güneyde ucuz olan iki ürün arasında yer alan patates ve kolakas ise fiyatlarıyla görenleri şaşırttı. Mutfağın temel tüketim maddeleri arasında yer alan patatesin kilosu kuzeyde kilosu 21,95 TL iken, güneyde bu rakam 13,77 TL. Kolakasın kilosu ise kuzeyde 39 TL iken, güneyde 13,77 TL.

Salatalık, kuru soğan, brokoli, ithal mantar ve çiçek lahanası fiyatlarında ise kuzey-güney arasında büyük bir fark olmadığı görüldü.

Sıvı yağ ve alkollü bazı ürünlerde şaşırtan fark

Kuzeyde yakın geçmişte çok konuşulan ve en çok da restorancılar tarafından eleştirilen sıvı yağ fiyatları güneyde dövize rağmen düşük fiyata reyonlarda yer aldı. Buna göre; Kuzeyde bir litresi 82 TL’ye ulaşan bazı sıvı yağ markaları reyonlarda yer alırken, güneyde ise 48 TL’ye tüketiciye ulaştı. Üç litrelik sıvı yağ fiyatları kuzeyde 120 TL ile 145 TL arasında değişirken, güneyde 97 TL’ye sıvı yağ bulmak mümkün.

Pirinç, bulgur, tuvalet kağıdı, bif, ton balığı, vernel gibi ürün fiyatları adanın her iki yanında da benzer rakamlara reyonlarda yer aldı.

Bazı ürünlerin ise güneyde çok daha ucuz olduğu dikkat çekti. Nescafe, diş macunu, cilet gibi ürünler güneyde yarı fiyatına görüldü.

Red Label viski kuzeyde 264 TL, güneyde 209 TL

Geçtiğimiz hafta yapılan zam ile yükselen alkol fiyatları, bazı ürünlerin güneyde daha ucuz kalmasına neden oldu. Buna göre 70’lik Red Label viski kuzeyde 264 TL iken, güneyde 209 TL olarak tüketiciye sunuldu. Bakanlar Kurulu’nda dün akşam alınan son kararla alkollü içkiye yansıtılan fonlar biraz düşürüldü.