Kıbrıs’ın korkulu üçgeni: Kalp, kanser, diyabet

Avrupa Gözlemevi, OECD ve Avrupa Komisyonu arasındaki AB Sağlık Durumu iş birliğinin bir parçası olarak yayımlanan Kıbrıs için 2021 Ülke Sağlık Profili'ne göre, adada kalp, kanser ve diyabet oranları ürkütüyor.



Kıbrıs’ın genel olarak AB'deki en yüksek yaşam beklentisine sahip olduğu görülse de kimi hastalıklar öne çıkıyor.



Avrupa Sağlık Sistemleri ve Politikaları Gözlemevi Araştırma Görevlisi Erica Richardson tarafından sunulan bulgulara göre, Kıbrıs’ta yaşam beklentisi 2020'de AB ortalamasının çok üzerinde yer aldı.



Bununla birlikte, yaşam beklentisindeki kazanımlar, COVID-19 salgınından önce yavaşlamaya başladı.

Raporda, Kıbrıs nüfusunun %78'inin kendilerini sağlıklı gördükleri belirtilse de kalp hastalığı yüzde 10.7’yle en önemli ölüm sebebi olarak dikkat çekiyor.



Kıbrıs’ın güneyinde 2020 yılında 633 kişi kalp hastalığı sonucu yaşamını kaybetti, ayrıca, 360 kişi de kalp krizi geçirdi.



Akciğer kanseri adadaki kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olarak rapora yansıdı. Kıbrıs’ın güneyinde 2020 yılında 268 vaka açıklandı.

Aynı yıl, COVID-19’dan 131 ölüm oldu.



Obezite ve sigara



Richardson, tütün tüketiminin ve çocukluk çağı obezitesinin Ada’da önemli halk sağlığı sorunları oluşturduğunu, 2019'da erkeklerin %33'ünün günlük sigara içtiğini, kadınların sadece %14'ünün sigara içtiğini ve çocuklar arasındaki obezite oranlarının AB'de en yüksek olduğunu belirtti. Richardson, alkol tüketiminin ise AB ortalamasının altında kaldığını ifade etti.

Sağlık harcamalarının AB ortalamasının çok altında kaldığını belirten rapor, COVID-19 salgınından kaynaklanan baskıya rağmen sağlık sistemindeki temel reformların başarıyla uygulandığı vurguladı.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Kıdemli Tıp Görevlisi Panelist İrene Cotter, raporu gelecekteki politikaların şekillendirilmesinde yardımcı olacak çok yararlı bir belge olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Tabipler Birliği Başkanı Petros Agathaggelou, kapasite planlamasının yapılmadığına ve hemşirelik personeli eksikliğine değindi.

Sağlık Sigortası Örgütü Direktörü Andreas Papaconstantinou, sağlık sisteminin korunması gerektiği çağrısında bulundu.

Kıbrıs Hasta Dernekleri Federasyonu Başkanı Marios Kouloumas, altyapıya yatırım yapmaktan bahsederek, sağlığa yapılan toplam harcamaların halâ düşük olduğunu vurguladı.