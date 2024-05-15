Kıbrıs’ın klasik bisikletleriyle çocukluğumuza yolculuk yapacağız

Açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği sergiler,müzik etkinlikleri ve seminerlerle adından söz ettirmeye başlayan Lefkoşa Surlariçi’nin yeni kültür-sanat buluşma mekanlarından LESAM'da (Lefkoşa Sanat Merkezi ) bu kez bir kitap tanıtımı ve sergi gerçekleştiriliyor.

17 Mayıs Cuma saat 19.00'da LESAM'da(Eski Ayluga Kilisesi) bisiklet merağı ve bu konudaki koleksiyonculuğu ile de tanınan Dr. Kenan Arifoğlu'nun hem "İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman-Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri" kitabının tanıtımı ve imza günü yapılacak hem de Kıbrıs'ın klasik bisikletlerinden oluşan bir seçki de bisikletseverler için sergilenecek.

Etkinlikte ayrıca Yıltan Taşçı’nın da kolaj çalışması olarak kitaptaki bisikletlerin fotoğraflarını içeren sergisi açılacak.