“Kıbrıs’ın kararlarını Kıbrıslılar vermeli”

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile New York’ta bir araya geldi. Tatar Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda AKEL Genel Sekreteri’ne tepki gösteren Özel’e teşekkür etti.

Özel ise, Kıbrıs sorununda “Bir düğüm üzerinde konuşmak yerine Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek gerekir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs’la ilgili olarak, “Kıbrıs’ın içişlerine karışmamayı ve Kıbrıs’ın kararlarını Kıbrıslıların vermesini gerektiğini düşünürüz” ifadelerini de kullandı.

Özel: “Bir düğüm üzerinde konuşmak yerine Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek gerekir”

“Biz Türkiye’de ana muhalafet partisi olabiliriz ama konu Kıbrıs ise bir bütünüz. Kıbrıs da bu konuda bir olmalı. Toplantıda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söylemleriyle sonradan tepki gösterdi. Biz Kıbrıs meselesinde Kıbrıs’ın içişlerine karışmamayı, Kıbrıs’ın kararlarını Kıbrıslıların vermesini, oradaki konularda ancak bizim herkesle olan dostluğumuzun Kıbrıs için de kolaylaştırıcılık olmasını düşünürüz. Biz bu çizgimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Hep bir düğme, bir düğüm olmuş o düğüm üzerinde bakıp bakıp konuşmak yerine işi şöyle düşünmek gerekir. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde hızla ilerlemek lazım ve Kıbrıs meselesi çözülmeden elbette bu iş çözülmez. En sonunda Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin uygun gördüğü bir şekilde Avrupa’nın bir parçası haline getirebilirsek bütün sorunlar çözülür.”