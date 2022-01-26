Kıbrıs’ın güneyine siyasi sığınmacı başvurularında artış

Kıbrıs’ın güneyine siyasi sığınma başvurusunda bulunanların sayısının son bir yıllık sürede yüzde 87 arttığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ın siyasi sığınma taleplerine ilişkin içerisinde bulunduğu durumu incelemekle görevli ad hoc komitenin, son bir yılda yapılan başvuruların sayısında yüzde 87 artış olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, 2021 yılında toplam 13 bin 235 kişi Kıbrıs’ın güneyine giderek siyasi sığınma talebinde bulunurken bunlardan 12 bin 285’inin “Yeşil Hattın çeşitli noktalarından güneye giden kişiler olduğu” iddiası haberde yer aldı.

Haberde ayrıca, siyasi sığınma talebinde bulunanların çoğunluğunun Afrika ve Suriye kökenli kişiler oldukları da ifade edildi.