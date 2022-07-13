Kıbrıs'ın güneyindeki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nde personel eksikliği

Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve AKEL milletvekili Nikos Kettiros, dünkü komite toplantısında, personel eksikliği yüzünden Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin işleyişinde var olan problemlere atıfta bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, birçok kişinin binaların bakımı aynı zamanda söz konusu birim tarafından kararlar alınması ve bunların bildirilmesi konusunda sorunlar ve büyük gecikmelerle karşılaştığını dile getiren Kettiros, Larnaka’da yaşamını sürdüren bazı vatandaşların söz konusu birimin kararlarına ilişkin bilgilendirilmek için iki yıl beklediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi müdür ve çalışanlarının ise var olan sorunun farkında olduklarını ve bunu personel sıkıntısına bağladıklarını ifade eden Kettiros, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin özerkliği konusunu gündeme getirerek, belli bir süreliğine personel alınması prosedürlerinin uygulanmasını talep etti.