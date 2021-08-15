Kıbrıs’ın güneyindeki birçok sektör işgücü kıtlığı çekiyor

Kıbrıs’ın güneyinde, AB ülkelerinden gelip çalışan birçok kişi, koronavirüs nedeniyle ülkelerine döndüğü için, birçok sektörde eleman eksikliği yaşanıyor.

Kıbrıs’ın 2004’te AB’ye üye olmasıyla, aşılan sektörlerdeki işgücü kıtlığı, yeniden baş gösterdi.

Pandeminin yarattığı belirsizlik, kapanma ve devam eden kısıtlamalar, beraberinde eleman eksikliğini de getirdi.

İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu yetkililerine göre, eksikliğin temel nedeni, birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelen çalışanların ülkelerine geri dönmesi.

Güneyde Pazar günleri yayımlanan Sunday Mail gazetesinin haberine göre, normalde 330 personeli bulunan Ay. Napa’daki bir otel, eleman eksikliği yüzünden 190 personelle hizmet vermeye çalışıyor.

İşletmelerin ekonomik yavaşlama döneminde işçi bulamamaları paradoksal görünse de, sorun o kadar acil kabul ediliyor ki, işveren örgütleri, sendikalar ve Çalışma Bakanının üç hafta önce yaptığı toplantıda bu konu tartışıldı.

Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou, bir yardım önlemi olarak, üçüncü ülke öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabileceği sektörlerin sayısını artıran bir kararname yayımladı. Kararname, personel bulmakta güçlük çeken diğer işletmelerin yanı sıra oteller, restoranlar, üretim birimlerini içeriyor.

Durumdan en çok etkilenen otelciler, gerekli personelin sadece yüzde 60’ıyla çalışmak zorunda kaldıklarını ve zorlandıklarını söylüyor.