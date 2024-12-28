Kıbrıs’ın güneyinde barajlar kurudu

Kıbrıs’ın güneyinde son dört günde 1,6 milyon metreküp yağış düştüğü ancak su durumunda hissedilir bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Barajları Elena Bile Kurtarmadı… Durum Dramatik Olmaya Devam Ediyor” başlığıyla birinci sayfadan, “Barajlar İyiden İyiye Kurudu” başlığıyla iç sayfasından verdiği haberinde durumu ne yağmurların ne de “Elena” ismini verdikleri hava sisteminin getirdiği karın aylardır devam eden dramatik durumu değiştirebildiğini, rezerv su oranının “korkunç” olduğunu yazdı.

“Vizakia Barajı"nın neredeyse kuruduğunu, rezervdeki su oranının sadece yüzde 3 olduğuna dikkat çeken gazete, bu trajedinin Kıbrıs’ın güneyindeki bütün barajlarda aynı olduğunu, ezici çoğunluğundaki su rezervinin yüzde 15 ile yüzde 30 arasında olduğunu yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Su İşleri Dairesi toplam 290 milyon metreküp su kapasitesi olan barajlarda şu anda sadece 75,1 milyon metreküp su bulunduğunu, geçen yılın bu dönemlerinde yüzde 45,5 (57,265 milyon metreküp) olan doluluk oranlarının şu anda yüzde 25,3 olduğunu açıkladı.