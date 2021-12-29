Kıbrıs’ın güneyinde yeni rekor

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 118 bin 894 test sonucunda 3 bin 2 yeni vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs pandemisinin başından beri tespit edilen vaka sayısı 157 bin 928'e, toplam can kayıpları 635'e yükseldi.

Tedavi gören hasta sayısı 174, durumu ciddi olanların sayısı 84 olarak açıklandı. Bugün ölenlerin yaş aralığı 74-94.