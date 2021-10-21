Kıbrıs’ın güneyinde hellim ihracatında düşüş: “Depolar hellim doldu”

Kıbrıs’ın güneyinde hellim ihracatında yaşanan düşüş sebebiyle altı milyon kilo hellimin yurt içi ve yurt dışındaki depolarda bekletildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Peynir Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, hellim ithalatında yaşanan yavaşlamadan ötürü 6 milyon kilo hellimin yurtiçi ve yurtdışı depolarda beklemekte olduğunun açıklandığını yazdı.

Söz konusu açıklamada, corona salgını öncesinde hellimin doğrudan ithal edilen bir ürün olmasına karşın son dönemde talep azalması görüldüğü, güneydeki depoların dolması sebebiyle fazla ürünün yurtdışındaki soğuk hava depolarına aktarıldığı belirtildi.