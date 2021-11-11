Kıbrıs’ın güneyinde gündem: 10 ayda 10 bin 868 düzensiz göçmen

9 bin 270 düzensiz göçmen ya da mültecinin kuzeyden Yeşil Hat yoluyla güneye geçitkleri geçtiklerini iddia ediliyor



Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşadığı kaçak göç dalgası ve buna karşı alınabilecek önlemler Nikos Anastasiadis başkanlığında geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı.



Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, 2021 yılının ilk 10 aylık döneminde 10 bin 868 kaçak göçmenin Kıbrıs’ın güneyine gittiğini, bunlardan 9 bin 270’inin kuzeyden Yeşil Hat yoluyla geçtiklerini iddia etti.



Pelekanos’a göre bu yıl yaşanan kaçak göç olayı geçen yıla göre yüzde 33 daha fazla oldu.



Pelekanos, düzensiz göçmen akınlarının büyük çoğunluğunun Türkiye'den geldiğini ve bunların %70'inin 25 ila 40 yaşlarındaki bekâr erkeklerin oluşturduğuna işaret etti.



Pelekanos, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgelerde sığınmacıların oranının nüfusun %4'ünü aşarken, AB'nin ön cephedeki geri kalan ülkelerinde bu oranın %1'i geçmediğini ve Kıbrıs’ın sığınma başvuruları açısından ilk sırada yer aldığını vurguladı.



Sözcü, verilerin okul öncesi eğitimde öğrencilerin %30'dan fazlasının göçmen kökenli olduğunu ve ilköğretimde bu sayının %16 olduğunu gösterdiğini belirterek sorunun kritik olduğunu söyledi.



Kentsel alanlarda oluşturulan gettolara ek olarak, bazı köylerin önemli demografik değişim yaşadığını belirten Pelekanos, göç akışlarının Kıbrıslı vergi mükellefleri üzerindeki mali etkisinden bahsetti.



2014-2020 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından tahsis edilen 178 milyon Euroya ek olarak, Kıbrıs vatandaşlarına tahsis ve altyapı amaçlı 178 milyon euroluk bir miktar yüklendiğini söyleyen Sözcü Pelekanos, Refah Müsteşarlığının gıda ve barınma ödenekleri için ulusal bütçeden 38 milyon euroluk ek harcama ödemek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye’yi Güvenli Üçüncü Ülke İlan Edeceğiz”

Politis gazetesi “Türkiye’yi Güvenli Üçüncü Ülke İlan Edeceğiz” başlığı altında verdiği haberinde, Nikos Anastasiadis başkanlığında dün geniş katılımla yapılan ve kaçak göç ile mülteci sorununun ele alındığı toplantıda “Türkiye’nin mülteciler için güvenli üçüncü bölge” ilan edilmesi ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

Toplantıda bu durumun önüne geçilebilmesi adına Türkiye’nin mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olarak ilan edilmesi önerisinin gündeme geldiğini belirten gazete, konunun AB’nin gündemine getirilerek tartışmaya açılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Gazete, “Türkiye’den kaçarak sığınma talebinde bulunacak Türk ve Kürt kökenli kişilerin mağdur olmaması için ise Türkiye’nin sadece mülteciler için güvenli ülke ilan edilmesi düşüncesinin bulunduğunu” belirtti

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin aslında, AB-Türkiye Ortak Açıklaması’nın hayata geçirilmesi için baskı yapmayı amaçladığı belirtilen haberde, Türkiye’nin koronavirüs salgını bahanesiyle 2020 yılının Mart ayından beridir mülteci geri kabulünde bulunmadığı öne sürüldü.

Gazete, toplantıda gündeme gelen bir diğer konusun ise Suriyeli mülteciler konusunda Danimarka’nın uyguladığı model olduğunu aktardı.

Danimarka’nın, Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğu ve Suriyelilerin bu bölgelere geri dönüş yapabileceklerini belirterek Suriyelilerden geri dönmelerini istediğini belirten gazete, dünkü toplantıda benzer bir uygulamanın Rum hükümeti tarafından da yapılması konusunun gündeme geldiğini, bu konunun önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı ele alınacağını yazdı.

Hangi kararlar alındı

Gazete, dünkü toplantıda, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere bazı kararlar alındığını belirtti.

Habere göre bu kararlar arasında, İçişleri ve Savunma Bakanlarından oluşan ve mülteci akını karşısında alınabilecek önlemler önerecek bir komite, ayrıca Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gözetiminde faaliyet gösterecek ve operasyon yeteneğine de sahip bir birim kurulması bulunuyor.



Bunun yanı sıra mülteci akını durumunun kötüleşmesi sebebiyle Litvanya ve Polonya için uygulanan önlemlerin Kıbrıs için de geçerli hale getirilmesi ve sığınmacı başvurularının ertelenmesi hakkının tanınması için AB’ye başvuruda bulunulması yer alıyor.

Bir grup mültecinin diğer AB ülkelerine hemen yerleştirilmesi ve siyasi sığınmacıların ülkelerine geri iade edilmesi için AB’den dayanışma da talep edilmesi de gündemde…

33 binden fazla yasa dışı ikamet

Toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, kaçak göçmen ve mültecilere ilişkin rakamlara değindi.

2021 yılının ilk 10 aylık döneminde 10 bin 868 kaçak göçmenin Kıbrıs’ın güneyine gittiğini, bunlardan 9 bin 270’inin ise kuzeyden Yeşil Hat yoluyla geçtiklerini iddia eden Pelekanos, bu yıl yaşanan kaçak göç olayının geçen yıla göre yüzde 33 daha fazla olduğunu vurguladı.

Pelekanos, Kıbrıs’ın güneyinde 33 binden fazla yasa dışı ikamet eden kişi bulunduğunu, siyasi iltica başvuru sayısının ise Kıbrıs nüfusunun yüzde 4’ünü aştığını vurgularken, bu oranın sınırdaki AB ülkelerinin çoğunda yüzde 1 olduğunu da belirtti.