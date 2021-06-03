Kıbrıs’ın güneyinde 53 yeni vaka...1 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 43 bin 163 test sonucunda 53 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 362'ye, toplam vaka sayısı ise 72 bin 626'ya ulaşırken, durumu ciddi olan 21 kişiyle birlikte 58 kişinin de tedavi altında olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişinin 73 yaşında bir kadın olduğu da belirtildi