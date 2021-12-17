Kıbrıs’ın güneyinde 28 Omicron vakası daha saptandı

Kıbrıs’ın güneyinde, koronavirüsün yeni varyantı “Omicron” virüsü taşıyan 28 kişi daha saptandığı açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 28 vakadan 20’sinin, bu ay başlarında okul gezisi için Glasgow’a giden öğrencilerin birincil ve ikincil temaslıları; geri kalanların ise yakın geçmişte yurt dışı seyahatte bulunanlar olduğu belirtildi.

Cyprus Mail'in haberine göre 20 vakadan 10’unun öğrenci, 9’unun bu öğrencilerin aile bireylerinden ve birinin de öğretmen olduğu kaydedildi.

Bu kişilerin tümünün geçen cumadan beri olası Omicron virüsü taşıyıcıları olabilecekleri şüphesiyle karantinada bulundukları da ifade edildi. Geri kalan 8 kişiyle ilgili detay verilmedi.