Güney, Covid-19 testlerinde ilk sıralarda

Kıbrıs’ın güneyi nüfusa COVID-19 testi yapan AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Pandeminin başlamasından bu yana güneyde 1 buçuk milyondan fazla test yapıldı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti 100.000 vatandaşla, COVID testinde (hem PCR hem hızlı test) ikinci sırada bulunuyor. Veriler 31 Ocak 2021’nden önceki 14 günü kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı, pandeminin başlamasından bu yana epidemiyolojik durumu izleme bakımından test sayısının artmasının önemli bir araç olduğuna işaret etti.

Bakanlık, artan testlerin, toplu alanlar olan bakım evleri, mülteci merkezleri gibi kapalı alanlarda yapılığını, Baf ve Larnaka’daki Aradippou’da 31.379 vakanın tespit edildiğini, pandeminin başlamasından buyana 1 buçuk milyondan fazla test yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde işlerine dönen bütün çalışanlara hızlık testler yapıldığını, çalışanların her hafta test yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Bakanlık ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü WHO ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), uygulamadaki diğer tedbirlerle birlikte testlerin hastalığın yayılmasından korunmada yardımcı olacağını tavsiye ettiğini hatırlattı.