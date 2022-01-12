Kıbrıs’ın güneyi, AB’nin 2020 cinsiyet eşitliği göstergesinde 21’inci sırada

Kıbrıs’ın güneyi Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 Cinsiyet Eşitliği Göstergesinde 21’inci sırada.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum Cinsiyet Eşitliği Komiseri İosifina Antoniu ise yaptığı açıklamada, 2020 yılının, kadınlar ve kız çocukları için haksızlıklar, eşitsizlikler ve ayrımcılıkların olduğu bir yıl olduğunu dile getirdi.