Kıbrıs’ın en karizmatik kuşu ‘Koko’ yaşamını yitirdi

Kıbrıs’ın en çok fotoğraflanan kuşu ‘Kokos’ isimli pelikan, 25 yaşında öldü.

Baf’ta, Pelikan isimli restoranın sembolü haline gelen ‘Kokos’ uykusunda hayata veda etti.

Cyprus Mail’e konuşan Pelikan Restoran’ın yetkilisi, “Güzel ve uzun bir yaşamı oldu, ölümü ise üzücü ama sürpriz olmadı.” dedi.

Kıbrıs’a, 2004 yılında gelen Kokos, yerli halkın ve turistlerin ilgi odağıydı.

Kokos ayrıca pek çok ülkede televizyona çıktı, İngiliz BBC, Almanya, Fransa, Danimarka ve Brezilya kanallarında yer aldı.

1957 yılından beri aynı aile tarafından işletilen Pelikan isimli restorana ilk pelikanın 1969’da geldiğini anlatan restoran yetkilisi, “Yıllar içerisinde kaç tane pelikanımız oldu bilmiyorum ama bu gelenek hep devam edecek” dedi.