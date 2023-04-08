Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşması başlıyor

Murat OBENLER

Her yıl dünya ve Kıbrıs sinemasının en yeni örneklerini Kıbrıs’ta yaşayan yerli ve yabancı sinemaseverlerle buluşturan, atölyelerle,eğitimlerle,ortak yapım ve endüstri platformu ile bölge ülkelerinden sektörün temsilcilerini biraraya getiren, çocukları ve gençleri de festivale dahil ederek her yaşa hitap eden Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşması olan Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2023, 21-29 Nisan tarihleri arasından Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde yapılacak.

Lefkoşa’da Zena Palace Sineması ve Limasolda Rialto Tiyatrosu’nun evsahipliğini yapacağı gösterimler yanısıra Dot.on.the.Map Industry Days de 28-29 Nisan’da Rialto’nun evsahipliğinde yapılacak.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü ile Rialto Tiyarosu tarafından organize edilen festivalin 21’ncisinde yeni,genç Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides “festivali dünya ölçeğinde daha geniş kesimlere duyurmak,aynı zamanda sosyal farkındalığı kucaklayarak, yeni yeteneklerin keşfini besleyecek ve açık tartışmayı teşvik edecek yaratıcı karşılaşmalara vesile olacak bir festival” düşüncesiyle son hazırlıkları yapıyorlar.

Clio Hadjigeorgiou ve Lisa Rebecca tarafından tasarlanan bu yılın afişi de “AI imaging software” konseptiyle paylaşıldı.

Paralel etkinlikler

Cyprus Collaborates bölümünde Fransız-İsrailli yönetmen Michale Boganim’in Tel Aviv – Beirut (Cyprus, Germany, France) Kristijan Risteski tarafından yönetilen (North Macedonia, Cyprus). Snow White Dies at the End filmleri gösterilecek.

Özel Gösterimler bölümünde de Jüri başkanı da olan yönetmen Julie Bertuccelli’nin “Jane Campion, La Femme Cinéma” ve Andreas Kyriacou’in yönettiği “Jane Campion; and Au revoir, Slumdogz!” gösterilecek.

Çocuklar ve Gençler için filmler

Çocuklar ve Gençler için filmler bölümünde ise The Quiet Girl -yönt Colm Bairéad (Ireland), Mission Ulja Funk –yönt:Barbara Kronenberg (Germany, Luxembourg, Poland), Comedy Queen -yönt Sanna Lenken (Sweden) ve Aya –yönt Simon Coulibaly Gillard (Belgium, France) küçük sinemaseverlerle buluşacak.

Heyecanla beklenen iki bölüm

Festival yine uluslararası sinemanın son örneklerini (7 filmlik seçki)‘Viewfinder’ ile sinemaseverlere sunarken, ‘Glocal Images’ bölümü(8 film) ile de Kıbrıstan filmlerin de içinde yer alacağı Uluslararası Yarışma heyecanını yaşatacak.



VİEWFİNDER BÖLÜMÜ

Aftersun (UK, USA),yönt: Charlotte Wells,

No Bears (Iran), yönt: Jafar Panahi;

Joyland (Pakistan), yönt: Saim Sadiq

Aleph (USA, Croatia, Qatar), yönt:Iva Radivojević

Neptune Frost (USA, Rwanda), Yönt: Saul Williams ve Anisia Uzeyman;

The Eight Mountains (Italy, Belgium, France), yönt:Felix Van Groeningen ve Charlotte Vandermeersch;

EO (Poland, Italy) a tribute to Robert Bresson.

GLOCAL İMAGES BÖLÜMÜ

IMAN (Cyprus), yönt:Corinna Avraamidou ve Kyriacos Tofarides; Silence 6-9 (Greece), yönt:Christos Passalis; The Other Widow (Israel, France), yönt: Ma’ayan Rypp; Mountain Onion (Kazakhstan),yönt: Eldar Shibanov;

Mediterranean Fever (Germany, France, Cyprus, Palestine, Qatar),yönt: Maha Haj;

Love Dog (Poland, Mexico, USA), yönt: Bianca Lucas;